Зои Кравиц засняли в бельевом платье и с помолвочным кольцом

Актриса Зои Кравиц появилась на вечеринке в Лондоне. Об этом сообщает Page Six.

Зои Кравиц позировала в асимметричном бельевом платье. Образ актриса дополнила браслетами, солнцезащитными очками и белыми туфлями на каблуках. Волосы ей распустили и сделали легкий дневной макияж.

19 апреля Зои Кравиц и Гарри Стайлса заметили во время их прогулки в Лондоне. Актриса появилась на публике с кольцом с крупным бриллиантом на левой руке. Журналисты предположили, что исполнитель сделал ей предложение руки и сердца возлюбленной.

27 апреля издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Гарри Стайлс планирует завести ребенка с Зои Кравиц. Источники заявили, что певец поделился своими планами с друзьями. Предполагается, что после того, как влюбленные поженятся, у них появятся дети.