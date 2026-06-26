Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна стала участницей модного показа, который проходил в рамках мероприятия Fashion Meets Music. Снимки с дефиле в столичном парке Горького она опубликовала в личном Telegram-канале.

© Соцсети

36-летняя бодибилдерша прошлась по подиуму в платье с цветочным принтом и асимметричной юбкой.

«Друзья, я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — отметила знаменитость в описании к публикации.

© Соцсети

В феврале 2025 года Анна Шукшина рассказала о решении матери «вычеркнуть ее из жизни».

«Мама не принимает меня в качестве бодибилдерши. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — рассказала она.

По словам наследницы, Шукшина против всего, «что не соответствует ее представлениям о добре и зле».