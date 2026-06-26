Самая красивая женщина в мире снялась в полупрозрачном платье

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном образе снялась для рекламы собственного парфюмерного бренда Orebella. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

© Соцсети

29-летняя манекенщица, которую прозвали самой красивой женщиной в мире, была запечатлена в воде в цветном полупрозрачном платье с глубоким декольте, сквозь которое проступал бюстгальтер. Помимо этого, на шее звезды был повязан розовый тонкий шарф.

© Соцсети

В качестве аксессуаров стилисты подобрали крупные серьги. Образ завершила укладка на мокрых волосах и макияж в естественном стиле.

Ранее в июне 62-летняя мать сестер Хадид собралась замуж в третий раз. Экс-манекенщице сделал предложение застройщик Рэнди Кендрик.