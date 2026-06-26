От каких процедур лучше отказаться летом

Лето заставляет нас пересмотреть не только гардероб и уход за кожей, но и график посещения косметолога. Многие процедуры, которые прекрасно сочетаются с осенне-зимним периодом, во время активного солнца могут привести к неожиданным последствиям — от стойкой пигментации до длительного восстановления.

При этом мы не требуем от вас полностью отказаться от косметологии на лето. Достаточно отказаться от слишком агрессивных манипуляций, которые могут повысить чувствительность кожи к солнцу и спровоцировать пигментацию. Что это за процедуры? Разбираемся вместе с врачом-косметологом и трихологом Валерией Хайновой.

Почему некоторые процедуры опасны в солнечный сезон

«Ультрафиолетовое излучение влияет на кожу гораздо сильнее, чем вам кажется. Под его воздействием клетки начинают активнее вырабатывать меланин — пигмент, который защищает ткани от солнечного повреждения. После ряда косметологических процедур кожа временно становится более уязвимой: нарушается ее защитный барьер, появляются микроповреждения, ускоряются процессы обновления», — говорит Валерия.

Если в этот период подвергать лицо или тело воздействию солнца, возрастает риск осложнений. Среди них:

Гиперпигментация;

Солнечные ожоги;

Длительное покраснение;

Медленное заживление тканей;

Воспалительные реакции.

Особенно осторожными следует быть людям со смуглой кожей и тем, кто легко загорает. Чем активнее вырабатывается меланин, тем выше вероятность появления постпроцедурной пигментации.

Даже использование солнцезащитных средств не всегда позволяет полностью исключить риски, поэтому большинство специалистов рекомендуют планировать подобные процедуры на сезоны с низкой солнечной активностью.

Срединные и глубокие химические пилинги

Химические пилинги остаются одними из самых востребованных процедур для обновления кожи. Они помогают выровнять рельеф, улучшить цвет лица, уменьшить выраженность морщин и следов постакне. Однако далеко не все виды пилингов подходят для летнего периода. Наибольший риск представляют срединные и глубокие составы, которые проникают за пределы поверхностного рогового слоя.

«После процедуры начинается активное отшелушивание клеток. Обновленная кожа оказывается практически без естественной защиты от ультрафиолета. Даже непродолжительное пребывание на улице может спровоцировать появление темных пятен, которые затем приходится корректировать месяцами», — отмечает эксперт.

Если возникает необходимость в обновлении кожи летом, косметолог может подобрать более щадящие пилинги с минимальным процентом кислот в составе. Они действуют только на верхний слой эпидермиса.

Лазерная шлифовка кожи

«Лазерная шлифовка относится к наиболее травматичным косметологическим методикам. Во время процедуры создаются контролируемые повреждения тканей, запускающие процессы восстановления и образования нового коллагена», — комментирует косметолог.

После сеанса кожа проходит период реабилитации. В первые дни она остается чувствительной к любым внешним воздействиям. Покраснение, шелушение и ощущение стянутости считаются нормальной реакцией. Но если подвергнуть поврежденную лазерной шлифовкой кожу ультрафиолетом, тогда стойкая гиперпигментация, ожоги, длительная эритема и купероз вам обеспечены.

Особенно осторожно следует относиться к фракционным лазерам, которые используются для омоложения, коррекции рубцов, устранения морщин и выравнивания текстуры кожи.

Фотоомоложение и фототерапия

Методики, основанные на воздействии интенсивного светового импульса, применяются для борьбы с пигментацией, сосудистыми изменениями и возрастными проявлениями.

«Во время процедуры световая энергия воздействует на меланин и гемоглобин, разрушая пигментные скопления и расширенные сосуды. Поэтому после сеанса кожа становится особенно восприимчивой к ультрафиолету. Отдельного внимания требует работа с уже загорелой кожей. В этом случае возрастает риск нарушения пигментации, поскольку световые импульсы начинают взаимодействовать с меланином, накопившимся после пребывания на солнце», — говорит Валерия.

Агрессивные процедуры для осветления кожи

Летом также не рекомендуется использовать профессиональные методики, направленные на интенсивное подавление выработки меланина.

«К этой категории относятся некоторые отбеливающие процедуры и составы с высокой концентрацией активных компонентов. Под действием солнца кожа может отреагировать противоположным образом: вместо выравнивания тона появляются новые участки гиперпигментации», — предупреждает эксперт.

Кроме того, повышается чувствительность к ультрафиолету, что увеличивает риск раздражения и воспаления.

Лазерная эпиляция

Вопрос о возможности проведения лазерной эпиляции летом остается одним из самых обсуждаемых. Принцип процедуры основан на воздействии лазерной энергии на меланин, содержащийся в волосе. Но этот же пигмент присутствует и в коже. Если она загорела, часть энергии начинает поглощаться окружающими тканями.

«В итоге могут возникнуть ожоги, сильное раздражение, гиперпигментация и прочие неприятности. Дополнительный риск создают некоторые косметические средства, повышающие чувствительность кожи к солнечному излучению. Поэтому перед процедурой важно сообщить специалисту о кремах, маслах и других продуктах, которые используются в уходе», — отмечает косметолог.

Микроигольчатый RF-лифтинг

С этой процедурой ситуация не столь однозначна. Во время микроигольчатого RF-лифтинга в кожу вводятся тонкие иглы, через которые подается радиочастотная энергия. Основное действие происходит в глубоких слоях дермы.

«Риск осложнений зависит от используемой технологии. Если нагрев распространяется по всей длине иглы, вероятность появления пигментации после пребывания на солнце возрастает. Если воздействие сосредоточено только в глубоких слоях кожи и практически не затрагивает эпидермис, процедура может проводиться и летом при соблюдении рекомендаций по защите от солнца», — комментирует Валерия.

Летний сезон не означает полный отказ от косметологических процедур, но требует более внимательного подхода к их выбору. Если методика связана с повреждением кожи, активным отшелушиванием или воздействием на пигмент, ее лучше перенести на период с меньшей солнечной активностью. Это позволит избежать нежелательных последствий и получить результат, на который вы рассчитываете.