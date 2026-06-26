Стилист назвал главный тренд мужской Недели моды в Париже

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал главный тренд мужской Недели моды в Париже. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Что носят на мужской неделе моды в Париже? Всё гениальное просто - рубахи! С длинным рукавом или коротким, в полоску или яркие однотонные. Рекомендую и вам присоединиться!» — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.