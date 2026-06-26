Как защитить кожу в мегаполисе

Чтобы защитить кожу от негативного воздействия мегаполиса, нужно использовать солнцезащитный крем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова.

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«Солнечный свет проникает сквозь городской смог и стимулирует выработку свободных радикалов в глубоких слоях дермы, способствует появлению или усилению пигментации. В дневном уходе обязательно использовать SPF — он может быть как в составе гелей и флюидов, так и самостоятельным продуктом», — заявила эксперт.

По ее словам, главная ошибка жителей мегаполисов — тереть кожу «до скрипа» в попытке смыть загрязнения или использовать агрессивные средства.

«Такой подход только повреждает защитный барьер кожи. Летом стоит отдавать предпочтение легким текстурам — тоникам, сывороткам, гелям и флюидам», — посоветовала Камышникова.

Косметолог заявила, что в вечернем уходе, особенно если был макияж, рекомендуется делать акцент на двухэтапное мягкое очищение: сначала гидрофильное масло или бальзам, чтобы растворить жирорастворимые частицы смога и SPF, затем мягкий гель или пенка.

Врач рассказала, что укреплять защитные функции кожи помогут средства с эктоином, который эффективно блокирует каскад воспалительных реакций, вызванных ультрафиолетом и химическими загрязнениями, укрепляет барьерные функции кожи и снижает трансэпидермальную потерю влаги.

Также Камышникова посоветовала использовать средства с антиполлютантами и антиоксидантами.

«Антиполлютанты и антиоксиданты, такие как витамин С, ниацинамид, ресвератрол, феруловая кислота и коэнзим Q10, усиливают защитный эффект эктоина и нейтрализуют свободные радикалы, останавливая окислительный стресс», — объяснила врач.

Чтобы поврежденный барьер восстанавливался быстрее, она посоветовала включить в ежедневный уход компоненты, укрепляющие липидный слой.