Названы самые модные купальники на лето

Редакторы журнала InStyle назвали самые модные купальники на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

© Lenta.ru

В текущем сезоне наиболее актуальными оказались данные предметы гардероба с принтом «горох», которые пришли на смену изделиям с цветочным узором. Также популярными стали фасоны со стразами, занявшие место вещей оттенка металлик.

В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой — например, черные варианты с белым кантом. Кроме того, журналисты внесли в список спортивные модели в полоску, которые можно выбирать вместо устаревших анималистических принтов.

Ранее в июне был назван самый модный цвет лета 2026 года.