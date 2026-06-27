Стилист рассказала, какие аксессуары стоит купить этим летом

Этим летом в центре внимания — не столько базовые вещи, сколько выразительные детали. О том, какие аксессуары стоит добавить в гардероб прямо сейчас и как их грамотно стилизовать, в беседе с «Радио 1» рассказала стилист и дизайнер Анна Скороходова.

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Эксперт уверена, что даже при ограниченном бюджете можно заметно освежить гардероб — достаточно сделать ставку на аксессуары: именно они способны создать тот самый «вау‑эффект». В качестве простого, но эффектного приёма Скороходова предложила использовать шёлковый платок с выразительным узором.

«Если вы не знаете, как апгрейдить привычный сарафан, используйте платок. Шёлковые платки с красивыми узорами решают образ: завязывайте на шее, голове, ручке сумки или вместо ремня», — посоветовала она.

По наблюдениям стилиста, в этом сезоне вновь актуальны плетёные и соломенные фактуры, поскольку они удачно дополняют даже сдержанные минималистичные комплекты. Соломенные кепи и шляпы переживают новый виток популярности.

«А в украшениях становится больше цвета и небрежности — бусы, жемчуг неправильной формы, крупные серьги. Осенью от таких аксессуаров придётся отказаться, так что пользуйтесь моментом», — добавила Скороходова.

Ещё один акцентный элемент, который, по мнению стилиста, способен стать финальным штрихом любого образа, — очки в стилистике 70‑х. В моде сейчас крупные оправы геометричных силуэтов и вытянутые модели с тёмными стёклами.