Российских звезд заметили на иностранном показе в Париже

Российских звезд заметили на показе бренда Dries Van Noten, который проходил в Париже в рамках Недели мужской моды. Снимки опубликованы в соцсетях гостей иностранного показа.

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Среди приглашенных на дефиле были стилист и ведущий Александр Рогов, который для выхода в свет выбрал разноцветный топ и голубые полосатые шорты, дополнив образ яркими зелеными кедами. На мероприятии присутствовала и экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук — она надела топ с глубоким декольте и мини-юбку с золотистыми пайетками.

Известно, что экстремальная жара обрушилась на Европу. Так, в Париже температура достигала плюс 40,9 градуса Цельсия.

Ранее в июне российский рэпер 9Mice стал лицом иностранного бренда Dilara Findikoglu.