Журналистка Ксения Собчак вышла на публику в корсете с вышивкой. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

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Ксения Собчак снялась в черном платье с белой вышивкой и пышной юбке. Образ дополнили балетки из мягкой кожи на ремешках. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Для похода на ПМЭФ Собчак выбрала весьма яркий образ. Журналистка появилась на публике в белом жакете с вышивкой и золотыми пуговицами, который сочетала с рубашкой, красно-синим галстуком, полосатой юбкой-миди и черными гольфами. Телеведущая добавила к образу массивные серьги и очки. Журналистка была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем в нюдовых тонах.

23 мая Собчак стала гостьей церемонии закрытия Каннского кинофестиваля. Она появилась на публике в «голом» платье из черного кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и туфли на высоких каблуках. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой.