«Ангел» Victoria's Secret снялась для обложки глянца в мокрой футболке

«Ангел» Victoria's Secret, модель Адриана Лима, стала лицом нового выпуска журнала EE72. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

45-летняя Адриана Лима позировала в желто-зеленой футболке. Модель стояла под водой из шланга. Ей также сделали «мокрую» укладку и макияж с розовой помадой. На других кадрах модель снялась в кружевном топе, боди и шубе, вечернем платье с голой спиной и кардигане с чулками.

© Газета.Ru

В декабре 2024 года Адриана Лима вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. Об этом звезда подиумов рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала фото, на котором они с Андре Леммерсом держались за руки. Супермодель и продюсер были запечатлены с обручальными кольцами на фоне пустыни.

«Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс», — подписала кадр манекенщица.

В августе 2022 года у Адрианы Лимы и продюсера Андре Леммерса родился сын. Супермодель и продюсер назвали ребенка Сайаном. У «ангела» Victoria's Secret также есть две дочери от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича: Валентина и Сиенна. Супруги были женаты с 2009 по 2016 год.