Мужчины изменили свое отношение к SPF

Крем SPF перестал быть средством для отпуска, а стал универсальным средством для избежания фотостарения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЛЭТУАЛЬ.

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«Солнцезащитные средства постепенно перестают ассоциироваться только с отпуском у моря. Половина покупателей использует SPF регулярно или хотя бы в теплое время года: часть из них делают это ежедневно вне зависимости от сезона, еще часть вспоминает о защите с приходом весны и лета. При этом мужчины заметно реже включают SPF в свой уход», — рассказали эксперты.

Согласно их исследованию, главной причиной использования солнцезащитных средств россияне назвали желание сохранить качество кожи и избежать признаков фотостарения.

«На втором месте оказался более очевидный мотив — защита от солнечного ожога. Мужчины смотрят на SPF немного иначе: для большинства из них главная задача — не обгореть. У обладателей более темного фототипа кожи чаще звучит другая причина — профилактика пигментации и возрастных изменений», — добавили они.

По их мнению, большинство начинают наносить SPF только в теплое время года или во время отдыха и путешествий.

«Особенно ярко эта привычка выражена у мужчин. При этом молодежь относится к солнцу более настороженно. Среди подростков до 18 лет 77% используют SPF именно в сезон активного солнца, а покупатели до 25 лет чаще других готовы наносить защиту в любой солнечный день», — отметили специалисты.

Они также рассказали, что крем остается главным форматом, но зумеры выбирают стики.

«При покупке солнцезащитного средства россияне в первую очередь обращают внимание на степень защиты — этот критерий важен для 49% покупателей. Также значимыми остаются текстура продукта, широкий спектр защиты от UVA- и UVB-лучей и эффективность средства.Самым популярным форматом SPF остается крем. Молодая аудитория заметно чаще интересуется стиками, тогда как мужчины предпочитают спреи», — высказались аналитики.

И в заключение эксперты объяснили, почему SPF постепенно выходит за пределы пляжной косметички.