Стилист Лисовец назвал самые модные украшения лета

Стилист Влад Лисовец назвал самые модные украшения лета. Об этом он написал в личном блоге.

«Длинные бусы и колье очень стильно смотрятся, хотя знаю, что большинство людей их избегают. Да, пусть висит, да вот так низко, нет, ни за что не зацепится! Главное, не забывайте про осанку!», — написал стилист.

Он также добавил, что в тренде цветочное настроение.

«Несмотря на яркие цвета это вовсе не детский тренд и даже не молодежный. Это тренд для каждого абсолютно. Будьте проще, не подбирайте цвет в цвет, наоборот, даже при строгом образе позвольте себе такое баловство, дайте легкости!» — заявил Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.