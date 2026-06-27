Модель Елена Перминова снялась в красных колготках на комоде

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова снялась в вечернем образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова позировала в красных колготках, бархатном топе и черных мюлях на каблуках. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали макияж с угольно-черными стрелками. В кадре модель сидела на комоде.

«Старый Голливуд», «Шикарная», «Какая фигура», — написали пользователи соцсетей.

19 мая Перминова показала кадры, сделанные во время ее пребывания в Каннах. На одном из фото модель позировала в облегающем топе, который сочетала с синими широкими джинсами со шнуровкой сзади, сумкой Dior с монограммой бренда и черными солнцезащитными очками. Манекенщица собрала волосы в хвост и сделала макияж в естественных тонах.

27 апреля Перминова опубликовала фото в красном мини-платье с вырезом на груди, под которое не стала надевать бюстгальтер. Экс-супруга Александра Лебедева добавила к наряду черную кожаную куртку с полосами и золотые кольца.