Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в ультракоротких шортах

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в рекламе онлайн-магазина FWRD. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в розовых ультракоротких шортах и бомбере. Волосы ей собрали в аккуратный пучок и сделали макияж с матовой розовой помадой. Съемка прошла на побережье. Модель также примерила летние образы и купальники.

23 июня Хантингтон-Уайтли опубликовала в личный блог фото в темно-синем топе с декольте Alo, который сочетала с удлиненными велосипедками и перчатками. Модель позировала с собранными в хвост волосами и без макияжа в спортзале.

До этого Хантингтон-Уайтли и Стетхэм появились на премьере фильма «7 псов», которая состоялась в Египте. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия темно-синее облегающее платье с вырезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду золотые массивные браслеты и серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.