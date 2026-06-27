Актриса Оливия Уайлд в атласном костюме снялась для глянца

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд стала лицом нового выпуска журнала The Cut. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя актриса позировала в атласном черном костюме и белой рубашке. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий нюдовый макияж. Актриса также примерила белую майку, платье и серый костюм.

Уайлд воспитывает двоих детей: помимо дочери, она растит 11-летнего сына Отиса. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. Знаменитость признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии друг к другу, которые они не смогли разрешить. По словам звезды «Доктора Хауса», первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.

В 2021 году Уайлд начала встречаться с бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом, который моложе нее на 10 лет. Пара не скрывала свои отношения и вместе выходила в свет, однако через год влюбленные объявили о расставании, отметив, что остались близкими друзьями, готовыми в любой момент прийти на помощь.

Ранее Оливия Уайлд показала редкое фото своей дочери.