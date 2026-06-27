Звезда «Великолепного века» поделилась честным фото без макияжа

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан, удивила поклонников новыми фотографиями в естественном образе.

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43-летняя актриса опубликовала в социальных сетях снимки, на которых предстала без макияжа, ретуши и привычных фильтров. Узерли решила показать себя максимально натуральной. Поклонники отметили, что актриса выглядит свежо и уверенно, а её решение отказаться от обработки вызвало множество положительных отзывов.

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Помимо успешной карьеры, Мерьем Узерли также активно занимается воспитанием двух дочерей. Младшая дочь актрисы родилась в январе 2021 года. Узерли рассказывала, что отец девочки — американский бизнесмен, однако его имя раскрывать не стала. В ноябре 2022 года артистка призналась, что их отношения завершились.

Старшей дочери актрисы, Ларе, уже 12 лет. Девочка появилась на свет в отношениях Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем, роман с которым завершился громким скандалом.