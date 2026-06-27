Бренд Hanro представил новую летнюю коллекцию

В мире, где всё важнее везде успевать и всегда быть в тонусе, швейцарский бренд Hanro предлагает ненадолго замедлиться, прислушаться к себе, а может, и вовсе раствориться в моменте. Новую летнюю коллекцию назвали «Воздух странствий», но создатели подчёркивают - речь не обязательно про путешествие, поездки и перемещения по миру, а про внутреннее состояние, когда каждый день ощущается как отпуск.

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Почему бы не превратить будни в небольшой ретрит с помощью лёгких летних нарядов, которые оставляют пространство для движения и дыхания? Эти невесомые дышащие ткани обволакивают, полупрозрачные вставки оставляют пространство для воображения, а силуэты не сковывают, а сопровождают, как самые настоящие спутники. Основные цвета - природные, «льняные», будто бы слегка выгоревшие на солнце. Деликатные вкрапления в виде полосок или флоральных принтов задают ритм.

Hanro создаёт вещи -компаньоны, которые адаптируются под любой сценарий дня, от утренней медитации до вечернего променада, сохраняя ощущение лёгкости и внутреннего равновесия. Главный аксессуар новой линейки — не сумка и не украшение, а состояние «здесь и сейчас», которое бренд упаковывает в почти неосязаемые линии и благородную палитру. Хорошее напоминание о том, что настоящая роскошь - в том, чтобы дышать полной грудью и замечать красоту.