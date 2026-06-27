Глафира Тарханова примерила дерзкий образ

Актриса Глафира Тарханова удивила поклонников необычным образом. 42-летняя звезда снялась в фотосессии в кожаном костюме и поделилась кадрами в своём блоге.

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Для съёмки артистка выбрала более смелый и дерзкий стиль, который заметно отличается от её привычных женственных образов. Тарханова призналась, что именно такие перевоплощения ей особенно интересны.

По словам актрисы, внешний вид должен совпадать с внутренним ощущением человека:

«Я люблю быть разной, но этот образ очень откликается моему внутреннему ощущению себя. Я бы прям так и ходила», — написала Глафира.

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Она отметила, что понимает: многие зрители привыкли видеть её в более спокойном и классическом амплуа.

«На этой съёмке меня одели, и я сразу сказала: “О! Это прямо моё!”» — поделилась актриса.

Поклонники поддержали новое преображение Тархановой и оставили множество комплиментов под публикацией. Пользователи отметили, что образ подчеркивает ее характер и уверенность.

Ранее Глафира Тарханова показала редкие фото с годовалой дочерью и высказалась о материнстве.