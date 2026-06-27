Появилась новая лимитированная бельевая капсула Andora от Simone Pérele

В мире, где тренды сменяют друг друга со скоростью свайпа, найти вещь, которая останется с вами на годы, - почти магия. Но мы нашли такой пример: линия белья Andora от французского дома Simone Pérele в этом году празднует 20-летие. А раз женщины выбирают это бельё уже столько лет, на модели точно стоит обратить внимание.

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В честь знаковой даты в салонах «Эстель Адони» появилась лимитированная капсула в благородном оттенке шампанского - как символа праздника и одновременно универсального оттенка, уместного во многих ситуациях.

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Все ключевые черты популярной линейки сохранили: бельё выполнено из технологичного дышащего 3D-спейсера, который создаёт иллюзию второй кожи, а конструкция бюстгальтера, разработанная при участии маммологов, заботится о здоровье так деликатно, что о ней забываешь уже через минуту после того, как надел. И, конечно, всё это подчёркнуто изящным гипюром и тончайшей вышивкой на корсетной сетке. Ну а красивый оттенок лимитированной капсулы добавит особенных моментов любому дню.