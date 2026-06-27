Ведущая «Ревизорро» вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте

Ведущая «Ревизорро» Елена Летучая вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Летучая снялась в цветочном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили массивные золотые серьги. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали макияж с розовой помадой.

2 июня Летучая опубликовала фото в черном лифе бикини, который сочетала с широкими брюками в тон, рубашкой и солнцезащитными очками. Телеведущая дополнила образ соломенной шляпой, браслетами и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она позировала, стоя на фоне маяка.

До этого Летучая снялась в белых шортах, пиджаке и голубой рубашке. Образ дополнила шляпа и объемная сумка. Волосы ведущая уложила легкими прядями и сделала нюдовый макияж. Она показала, как уехала из Парижа в Марсель на поезде, и сделала первые фото у моря.