Стилист объяснил, как Чемпионат Мира по футболу повлиял на моду

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как Чемпионат Мира по футболу повлиял на моду. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Наблюдается побочный эффект Чемпионата Мира по футболу — возвращение БлокКора. Вдохновляйтесь образами футбольных болельщиков и сочетайте спортивные футболки с номерами любимых игроков с максимально не спортивным вещами, например, с кружевом, пайетками и юбками-баллонами», — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.