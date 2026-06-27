Нейросеть рисует несуществующий винтаж: как модников обманывают с помощью ИИ
Модницы все чаще при попытке купить винтаж натыкаются на подделки. Разберемся, как не попасться на новые уловки мошенников.
Схема обмана на сайте для публикации объявлений заключается в том, что недобросовестные продавцы с помощью ИИ генерируют изображения, на которых модель эпохи 1990-х, 2000-х или 2010-х одета в предлагаемую вещь. В описании злоумышленник использует слово «винтажный», что не только повышает цену товара, но и делает его более привлекательным для покупателя из-за мнимой уникальности.
Обман заметили пользователи социальных сетей. «Вечерняя Москва» нашла объявление, которое показали в завирусившемся ролике. В нем продают фиолетовый топ модного бренда. Такой же якобы носила на подиуме модель Дарья Вербова в 2000-х. «Вечерняя Москва» загрузила фото в поисковик, и он вывел нас к исходному снимку. На нем модель одета в другую блузку.
Тоже самое и с платьем, которое продает тот же пользователь. Якобы в розово-оранжевый наряд одета модель Леона Наоми Вонг. Однако мы нашли оригинальное фото, и на нем на девушке другая одежда — фиолетовая блузка и золотая юбка. И таких фальшивых объявлений в аккаунте несколько.
Мы обратились к продавцу с вопросом: действительно ли она продает вещи из подиумных коллекций? Аферистка ответила «Вечерней Москве», что это не те предметы одежды, которые носили на подиуме, но тех же фасонов. Когда мы показали оригинальные фотографии, продавец нас заблокировала.
К сожалению, сейчас мошенники с помощью ИИ могут создавать десятки правдоподобных объявлений, — поделился с «Вечерней Москвой» юрист Виталий Драгнев.
Эксперт подчеркнул, что для большей убедительности многие продавцы заранее продумывают историю вещи, чтобы ответить на все каверзные вопросы клиента. По итогу клиент приобретает у мошенников совершенно обычную одежду, иногда и низкого качества, из-за наценки на «подиумность» и «винтаж».
Схема обычно выглядит так: привлекательный товар, аккуратные фотографии, цена чуть ниже рынка, хотя вещь — эксклюзив, вежливый продавец. Когда покупатель пишет, что хочет приобрести предмет, начинается давление, — добавил юрист. Аферисты убеждают совершить сделку быстрее по разным причинам: большое количество желающих, уникальность вещи, возможность получить ее в этот же день. Покупатель боится упустить выгоду и соглашается на покупку, не рассмотрев внимательно все детали объявления.
Юрист рекомендует пользователям интернет-платформ проверять отзывы на продавца, обращать внимание на готовность подтвердить подлинность товара.
Одним из главных маркеров того, что вместо винтажной сумочки или одежды вам пытаются продать подделку, будет низкая цена. Эксклюзивная, уникальная вещь, особенно с фотографиями с модных показов, не может стоить чуть дороже одежды из современного массмаркета. Просите продавца показать вам документы (часто брендовые вещи имеют особые декларации), ближе сфотографировать название, эмблему и отличительные знаки того или иного изделия, — отмечает эксперт.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Никита Тарновский, член Ассоциации юристов России:
Использование сгенерированного ИИ-изображения, которое не соответствует реальному товару, это прямое нарушение прав покупателя и правил самой интернет-площадки. Чтобы попробовать вернуть деньги, необходимо обязательно зафиксировать обстоятельства и собрать доказательства. Снимите фото и видео товара. Сохраните объявление продавца: сделайте скриншот страницы с описанием и, что особенно важно, с ИИ-фотографией. Сохраните переписку с продавцом. Напишите сообщение в поддержку сервиса.
ДРУГИЕ ЛОВУШКИ ОТ ИИ
- Клубанан и ананарбуз — ранее «Вечерняя Москва» уже писала о том, что недобросовестные продавцы обманывают с помощью нейросетей самых уязвимых пользователей маркетплейсов — бабушек. Мошенники выставляют на продажу якобы семена необычных растений-гибридов, показывают плоды неестественных оттенков. Селекционеры уверяют, что ждать в своем саду появления «клубанана» не стоит — пока наука на такое просто не способна;
- Подделки известных брендов — с помощью ИИ-аферисты создают убедительные объявления с дешевыми аналогами брендовых вещей. Предлагают и известные стайлинги 10 в 1 для волос, и кроссовки, как из культового фильма, но по цене обычной пары. Конечно, продавцы не всегда убеждают покупателя в 100 процентной оригинальности вещи, но и отметку «подделка» в профиль никто добавлять не хочет. Прием рассчитан либо на невнимательных пользователей, которые не разбираются в брендах, либо на тех, кто не может себе позволить дорогие вещи, но хочет почувствовать себя модником;
- Невероятные способности — часто продавцы используют нейросети, чтобы придать вещи отдельные свойства. Например, ИИ может показать, как замечательно корректирующее белье уменьшает талию на несколько размеров. Чаще всего такие товары не оправдывают ожиданий.