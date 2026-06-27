Как модников обманывают с помощью ИИ

Модницы все чаще при попытке купить винтаж натыкаются на подделки. Разберемся, как не попасться на новые уловки мошенников.

Схема обмана на сайте для публикации объявлений заключается в том, что недобросовестные продавцы с помощью ИИ генерируют изображения, на которых модель эпохи 1990-х, 2000-х или 2010-х одета в предлагаемую вещь. В описании злоумышленник использует слово «винтажный», что не только повышает цену товара, но и делает его более привлекательным для покупателя из-за мнимой уникальности.

Обман заметили пользователи социальных сетей. «Вечерняя Москва» нашла объявление, которое показали в завирусившемся ролике. В нем продают фиолетовый топ модного бренда. Такой же якобы носила на подиуме модель Дарья Вербова в 2000-х. «Вечерняя Москва» загрузила фото в поисковик, и он вывел нас к исходному снимку. На нем модель одета в другую блузку.

Тоже самое и с платьем, которое продает тот же пользователь. Якобы в розово-оранжевый наряд одета модель Леона Наоми Вонг. Однако мы нашли оригинальное фото, и на нем на девушке другая одежда — фиолетовая блузка и золотая юбка. И таких фальшивых объявлений в аккаунте несколько.

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

Мы обратились к продавцу с вопросом: действительно ли она продает вещи из подиумных коллекций? Аферистка ответила «Вечерней Москве», что это не те предметы одежды, которые носили на подиуме, но тех же фасонов. Когда мы показали оригинальные фотографии, продавец нас заблокировала.

К сожалению, сейчас мошенники с помощью ИИ могут создавать десятки правдоподобных объявлений, — поделился с «Вечерней Москвой» юрист Виталий Драгнев.

Эксперт подчеркнул, что для большей убедительности многие продавцы заранее продумывают историю вещи, чтобы ответить на все каверзные вопросы клиента. По итогу клиент приобретает у мошенников совершенно обычную одежду, иногда и низкого качества, из-за наценки на «подиумность» и «винтаж».

Схема обычно выглядит так: привлекательный товар, аккуратные фотографии, цена чуть ниже рынка, хотя вещь — эксклюзив, вежливый продавец. Когда покупатель пишет, что хочет приобрести предмет, начинается давление, — добавил юрист. Аферисты убеждают совершить сделку быстрее по разным причинам: большое количество желающих, уникальность вещи, возможность получить ее в этот же день. Покупатель боится упустить выгоду и соглашается на покупку, не рассмотрев внимательно все детали объявления.

Юрист рекомендует пользователям интернет-платформ проверять отзывы на продавца, обращать внимание на готовность подтвердить подлинность товара.

Одним из главных маркеров того, что вместо винтажной сумочки или одежды вам пытаются продать подделку, будет низкая цена. Эксклюзивная, уникальная вещь, особенно с фотографиями с модных показов, не может стоить чуть дороже одежды из современного массмаркета. Просите продавца показать вам документы (часто брендовые вещи имеют особые декларации), ближе сфотографировать название, эмблему и отличительные знаки того или иного изделия, — отмечает эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Тарновский, член Ассоциации юристов России:

Использование сгенерированного ИИ-изображения, которое не соответствует реальному товару, это прямое нарушение прав покупателя и правил самой интернет-площадки. Чтобы попробовать вернуть деньги, необходимо обязательно зафиксировать обстоятельства и собрать доказательства. Снимите фото и видео товара. Сохраните объявление продавца: сделайте скриншот страницы с описанием и, что особенно важно, с ИИ-фотографией. Сохраните переписку с продавцом. Напишите сообщение в поддержку сервиса.

ДРУГИЕ ЛОВУШКИ ОТ ИИ