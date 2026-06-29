57-летняя Эвелина Бледанс перевоплотилась в Лару Крофт

Телезвезда примерила на себя культовый образ из кино. Эвелина перевоплотилась в героиню Анджелины Джоли.

© WomanHit.ru

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс всегда славилась своей яркой и эффектной внешностью. Звезда тщательно следит за фигурой и находится в прекрасной форме. Она обожает удивлять поклонников, устраивая различные необычные фотосессии. На этот раз Эвелина решила примерить на себя культовый образ из кино.

Артистка, которая не раз отмечала, что ее сравнивают с голливудской звездой Анджелиной Джоли, перевоплотилась в Лару Крофт. 57-летняя Бледанс предстала перед фанатами в облегающем черном костюме, массивных армейских ботинках и солнцезащитных очках. В руках звезда держала фейковый пистолет.

«Лара Крофт еще осуществится?» — загадочно спросила она подписчиков.

© WomanHit.ru

Фолловеры ее странички в Сети пришли в полный восторг от столь дерзкой фотосессии. Под публикацией сразу появилось множество комплиментов. Фанаты пишут:

«Лучшая версия», «Просто роскошная девушка и в великолепной форме», «Шикарная девушка Бонда».

Кстати, недавно Эвелина Бледанс укатила в Сочи вместе с сыном Семеном. Там артистка тоже успела порадовать фанатов, снявшись в дерзких шортах и эффектной шляпке.