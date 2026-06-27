Модель Ромео Бекхэм в рубашке и брюках вышел на подиум в Париже

Сын Дэвида Бекхэма Ромео вышел на подиум Willy Chavarria x UGG на Неделе моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Ромео Бекхэм появился на подиуме в голубой рубашке с голым торсом, черных шортах-бермудах и высоких уггах. Волосы ему уложили с объемом у корней.

«Горжусь тобой, Ромео!» — написала мать Ромео, Виктория Бекхэм, в комментариях в социальных сетях.

25 мая папарацци подловили Викторию Бекхэм во время отдыха с мужем, сыном Ромео и дочерью Харпер на Ибице. Дизайнер была запечатлена в коричневом полупрозрачном платье с цветочным принтом и глубоким декольте, под которое надела золотое бикини. Модельер дополнила образ солнцезащитными очками, соломенной шляпой, серьгами и сумкой на плечо. Знаменитость засняли с распущенными волосами и без макияжа.

Журналисты отметили, что на отдыхе с Бекхэмами не было сына Бруклина, с которым они поссорились, и Круза, занимающегося продвижением своей группы.