Супермодель Ирина Шейк снялась в русской бане

Супермодель Ирина Шейк показала серию снимков из русской бани. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ирина Шейк позировала в черном бикини, лежа на скамейке в бане. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Модель парилась в русской бане и показала весь процесс на камеру.

До этого Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Dolce & Gabbana.

4 июня Шейк посетила вечеринку бренда Desigual, которая состоялась на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия шоколадный топ и мини-юбку, украшенные пайетками. Образ манекенщицы дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги.

21 июня Шейк появилась на публике в черном комплекте, который состоял из облегающего топа и юбки. Супермодель дополнила образ сабо на каблуках в тон, золотым массивным анклетом и кольцом. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами.