Модель Эшли Грэм снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

Plus-size модель Эшли Грэм снялась в пляжном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эшли Грэм позировала в желтом облегающем платье с разрезом до бедра. Образ дополнили босоножки с открытым мысом. Волосы модель уложили легкими локонами и сделали макияж с акцентом на губах. Съемку она устроила на веранде виллы с видом на море.

Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?» — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.