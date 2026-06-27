Зендая вышла на публику в платье с голой спиной и паутиной

Актриса Зендая снялась в вечернем образе по пути на премьеру фильма «Человек-паук: Новый день». Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Зендая появилась на публике в архивном платье коллекции 1997 года от John Galliano с ювелирной паутиной на спине. У актрисы также заметили на безымянном пальце помолвочное и обручальное кольца. Ее образ также дополнил браслет и серьги с бриллиантами. Волосы Зендае уложили мягкими прядями и макияж с золотыми тенями и коричневой помадой.

© Соцсети

22 мая Зендая прогулялась по Нью-Йорку в желтых боксерских шортах и расстегнутом черном бомбере. Образ дополнили серебряные туфли-лодочки и серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с кремовой помадой. Актриса скопировала наряд с показа новой коллекции Louis Vuitton.

До этого Зендая стала лицом выпуска бразильского журнала Vogue. Она позировала в пестром мини-платье из бахромы. Образ дополнило колье с крупными камнями. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. На других фото она позировала в шляпе с перьями и пальто с длинным шлейфом.