Как правильно наносить солнцезащитный крем

Чтобы солнцезащитный крем обеспечивал надежную защиту от ультрафиолета, его следует наносить толстым слоем и регулярно обновлять — раз в два-три часа или после каждого купания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что эффективность, заявленная на упаковке это лишь ориентир, реальная же степень защиты напрямую зависит от того, как именно используется средство. Помимо правильного нанесения, специалисты советуют обращать внимание на срок годности, условия хранения и маркировку продукта.

В Роспотребнадзоре также добавили, что российский рынок косметики и бытовой химии продолжает расти: по данным ведомства, доля отечественной продукции превышает 80%. Этому способствует поэтапное введение обязательной маркировки товаров.

Ранее врач-косметолог Областного кожно-венерологического дисплера Тюменской области Лариса Любина рассказала, что мазать обожженную солнцем кожу кефиром или сметаной опасно. По словам специалиста, жирная пленка от сметаны блокирует теплоотдачу и усиливает ожог, а кисломолочные бактерии могут вызывать инфекции.