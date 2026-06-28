Дочь Ким Кардашьян снова вызвала скандал своим внешним видом

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, 13-летняя Норт, вновь оказалась в центре внимания из-за своего внешнего вида. На Неделе мужской моды в Париже подросток появилась с украшениями на носу и вокруг губ, чем снова спровоцировала бурное обсуждение в соцсетях.

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Это уже не первый подобный случай. Летом прошлого года Норт показала дермальный пирсинг на пальце — украшение, которое крепится под кожу с помощью специального якоря. Такой вид пирсинга считается более травматичным, чем обычный, и связан с риском инфекции, образования келоидных рубцов и даже отторжения украшения организмом.

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По информации Daily Mail, тогда многие пользователи раскритиковали Ким Кардашьян за то, что она разрешила дочери сделать подобную процедуру в столь юном возрасте. В ответ Норт записала ироничное видео, дав понять, что не собирается обращать внимание на недовольство окружающих. Позже она показала еще два похожих украшения на пальцах.

© WomanHit.ru

В мае Норт снялась в клипе на свою дебютную песню с декоративными украшениями на лице, которые оказались накладными. Поэтому и сейчас неясно, настоящие ли пирсинги были у нее на показе в Париже или речь вновь идет лишь о стилизации образа. После мероприятия девушка также опубликовала фотографии на фоне вечерней Эйфелевой башни, продемонстрировав новые украшения крупным планом. Представители Ким Кардашьян ситуацию пока не комментировали.