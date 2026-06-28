Как изменилось состояние кожи из-за аномальной жары и как ее защитить

Аномальная жара из редкого погодного явления постепенно превращается в новую реальность. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет изменение климата главной угрозой для здоровья людей. Какие последствия глобального потепления для кожи врачи наблюдают уже сегодня и как защитить себя при жарком климате, рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

По словам специалистов, за последние 20-30 лет климат стал заметно агрессивнее по отношению к коже. Периоды экстремальной жары увеличиваются, а вместе с ними растет и воздействие ультрафиолетового излучения.

"Кожа теряет упругость, появляются пигментные пятна, морщины становятся глубже и проявляются раньше. Повышенная температура также провоцирует усиленное потоотделение, что может приводить к обезвоживанию кожи и обострению дерматологических заболеваний. Солнечные ожоги, полученные в молодости, накапливаются, увеличивая риск развития меланомы в будущем", - предупредила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова.

Экстремальная жара также может провоцировать обострение розацеа, акне, атопического дерматита и других хронических заболеваний кожи, добавила к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины "Реформа" Наталья Михайлова. Солнце помогает организму вырабатывать витамин D, но одновременно повреждает клетки кожи, влияет на ДНК, снижает местный иммунитет и ослабляет барьерные функции кожи.

Кроме того, в жаркую погоду повышается риск гиперкератоза - утолщения рогового слоя кожи. В особенности это касается людей с акне. Как пояснила эксперт, повышенная выработка кожного сала вместе с утолщением рогового слоя приводит к закупорке пор, размножению патогенных микроорганизмов и появлению воспалений.

"Многие ошибочно считают, что летом акне проходит благодаря солнцу, однако на практике через несколько недель после активного загара нередко наблюдается выраженное обострение заболевания", - отметила Михайлова.

У людей с розацеа из-за жары расширяются сосуды, усиливаются покраснения кожи и чувство жжения. При атопическом дерматите высокая температура, потоотделение и обезвоживание кожи усиливают сухость, зуд и воспаления.

Уже сегодня дерматологи фиксируют смещение возрастного порога появления характерных изменений: кожа 35-летних все чаще выглядит так, как раньше выглядела кожа 45-летних при сопоставимом образе жизни, рассказала кандидат культурологии, доцент кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университет при Правительстве РФ Ольга Климова.

Врачи также отмечают рост числа гипертонических кризов, инфарктов и инсультов в периоды аномальной жары. В группе риска прежде всего пожилые люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, диабет или болезни почек.

"Однако смерти от сердечного приступа в жару случаются и у молодых без хронических диагнозов", - подчеркнула собеседница.

Еще одно последствие глобального потепления - ухудшение качества воздуха. Особенно опасно это для людей с астмой и другими респираторными заболеваниями. Высокие температуры провоцируют образование приземного озона - вещества, которое раздражает дыхательные пути, объяснила Карапетова.

Если периоды экстремальной жары будут происходить чаще, россиянам придется столкнуться с новыми вызовами, сказал эксперт. Во-первых, увеличится число случаев обезвоживания и тепловых ударов, особенно в крупных городах, где асфальт и бетон усиливают эффект "теплового острова". Во-вторых, может вырасти число кожных онкологических заболеваний. Помимо этого есть вероятность, что в южных регионах России появятся инфекции, переносимые насекомыми и ранее нехарактерные для этих территорий.

"Психическое здоровье страдает из-за хронического недосыпания в жаркие ночи и теплового истощения, провоцирующих тревожность и когнитивные нарушения: ВОЗ отдельно указывает на риск обострения психических расстройств в периоды жары", - дополнила Климова.

Для защиты кожи от ультрафиолета Михайлова прежде всего рекомендует использовать солнцезащитные средства с SPF 30-50 и обновлять их каждые два часа при нахождении на улице. Также важно носить головные уборы, по возможности избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности и соблюдать питьевой режим.

Не менее важен и правильный домашний уход, отметила собеседница. В жаркую погоду кожа быстрее теряет влагу, поэтому ей нужно дополнительное увлажнение. Для очищения лучше выбирать мягкие средства без агрессивных компонентов. В уходе Михайлова советует использовать легкие увлажняющие крема с пантенолом, церамидами и аллантоином, а также средства с пре- и пробиотики для поддержания здорового микробиома кожи.