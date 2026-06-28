Алессандра Амбросио показала фото в купальнике

45-летняя Алессандра Амбросио была замечена на пляже в Майами, где отдыхала в полосатом бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру. Образ супермодели привлек внимание не только купальником, но и крупным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, которое вновь подогрело слухи о ее возможной помолвке.

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Во время отдыха Амбросио искупалась в океане, а накануне также участвовала в пляжной фотосессии, где фотографы вновь запечатлели то самое украшение. Разговоры о предстоящей свадьбе продолжаются уже несколько месяцев: еще в феврале модель начали замечать с кольцом на безымянном пальце, а в апреле она и ее возлюбленный появились на публике в одинаковых золотых кольцах.

С конца 2024 года Алессандра встречается с дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером. По словам источников, их отношения очень серьезны, а сама модель наконец чувствует себя по-настоящему счастливой. Инсайдеры не исключают, что кольцо мог изготовить именно Палмер, поскольку создание ювелирных изделий — его профессия. При этом официально пара слухи о помолвке или тайной свадьбе пока не подтверждала.

© WomanHit.ru

До романа с Палмером Амбросио десять лет была помолвлена с бизнесменом Джейми Мазуром, от которого у нее двое детей — 17-летняя дочь Аня и 14-летний сын Ноа. После расставания модель также состояла в отношениях с Николо Одди и Ричардом Ли. По словам близких к звезде источников, теперь она снова открыта для брака и не исключает, что в будущем все-таки отправится под венец.