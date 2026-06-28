Ирина Шейк снялась в корсете и чулках

Супермодель Ирина Шейк снялась в корсете. Российская манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк предстала перед камерой в черном корсете с декольте, который дополнила чулками в тон и золотой цепочкой с кулоном. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле с бальзамом для губ и румянами.

21 июня Шейк появилась на публике в черном комплекте, который состоял из облегающего топа и юбки. Супермодель дополнила образ сабо на каблуках в тон, золотым массивным анклетом и кольцом. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами.

23 июня Шейк приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Revolve. На одном из фото супермодель позировала в винном макси-платье с декольте до пупка, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем с красной помадой. На других снимках звезда подиумов предстала в блестящем платье с вырезом на спине, белом купальнике и черном боди.

Недавно Шейк снялась в черном бикини, лежа на скамейке в бане. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Модель парилась в русской бане и показала весь процесс на камеру.

Ранее 44-летняя «ангел» Victoria's Secret в платье с разрезом до бедра появилась на презентации.