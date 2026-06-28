Жена Меладзе выложила фото в топе с декольте и мини-юбке

Жена музыкального продюсера Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, продемонстрировала фигуру в мини-юбке. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Альбина Джанабаева предстала перед зеркалом в розовом спортивном топе с декольте, который дополнила белой мини-юбкой и кроссовками. Певица была запечатлена с собранными в хвост волосами и без макияжа после тренировки.

16 марта Валерий Меладзе вышел с женой и детьми на прогулку в Испании. Артист провел время с семьей в экстремальном парке развлечений в Марбелье. Экс-солистка «ВИАГры» Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram редкое фото с мужем, 11-летним сыном Лукой и 4-летней дочерью Агатой, снятое во время перерыва на обед.

Артисты официально зарегистрировали отношения в 2014 году. У пары трое общих детей: помимо Луки и Агаты, они воспитали сына Константина. Молодой человек живет и учится в Лондоне.

От первого брака с Ириной Малухиной у певца есть еще три дочери. Экс-супруга артиста публично заявляла, что несколько лет не знала о романе мужа с Джанабаевой и искренне поздравляла ее с рождением первенца.