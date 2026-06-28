Модель Джиджи Хадид снялась в крошечном бикини

Супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джиджи Хадид предстала перед камерой в коричневом крошечном бикини и солнцезащитных очках с желтыми линзами. Супермодель позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа.

«Признаки лета!» — подписала пост знаменитость.

12 июня Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли на свидании. Модель предпочла для выхода свободные штаны сливочного оттенка и черный облегающий лонгслив асимметричного кроя. Актер появился на публике в серых брюках со стрелками, синей футболке и кроссовках.

До этого Хадид стала гостьей ежегодного благотворительного бала Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Супермодель вышла на красную дорожку в темно-сером прозрачном макси-платье Miu Miu, которое было украшено пламенем из пайеток. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Образ звезды подиумов дополнили туфли на каблуках, длинные серьги и кольца. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с коричневой помадой и румянами.