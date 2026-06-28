Виктория Бекхэм снялась в облегающей майке и легинсах

Дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала фигуру в легинсах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Викторию Бекхэм 25 июня в Лондоне, когда она выходила из клиники своей подруги Керен после процедур по уходу за кожей. Дизайнер была запечатлена в черной майке, легинсах, кепке и кроссовках Nike. 52-летняя звезда появилась на публике с собранными в пучок волосами и без макияжа.

25 мая папарацци подловили Бекхэм во время отдыха с мужем, сыном Ромео и дочерью Харпер на Ибице. Дизайнер была запечатлена в коричневом полупрозрачном платье с цветочным принтом и глубоким декольте, под которое надела золотое бикини. Модельер дополнила образ солнцезащитными очками, соломенной шляпой, серьгами и сумкой на плечо. Знаменитость засняли с распущенными волосами и без макияжа.

Журналисты отметили, что на отдыхе с Бекхэмами не было сына Бруклина, с которым они поссорились, и Круза, занимающегося продвижением своей группы.