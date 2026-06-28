Тренды офисной моды: почему привычный дресс-код больше не работает

Новая коллекция Vetements, показанная на мужской Неделе моды в Париже, превратила привычный деловой гардероб в игру с правилами. Для Гурама Гвасалии одежда вновь стала способом высказаться — на этот раз о власти, корпоративной культуре и социальных ролях.

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Показ прошёл в камерном подземном пространстве, напоминающем длинный туннель. Атмосфера лишь усиливала ощущение замкнутой офисной системы, которую дизайнер шаг за шагом разбирал на части. В центре внимания оказались персонажи современного корпоративного мира — от руководителей до стажёров, однако привычная иерархия быстро начала рушиться.

Коллекцию открыли строгие костюмы с безупречным на первый взгляд кроем. Но чем внимательнее зритель рассматривал образы, тем очевиднее становилось, что классический тейлоринг намеренно «сломали». У жакетов оставили необработанными края рукавов, рубашки словно выбивались из-под ремня, а привычные пропорции выглядели слегка смещёнными. Гвасалия играет с узнаваемыми архетипами. Один герой напоминает офисного менеджера с поясом, увешанным карабинами вместо ключей, другой — идеального стажёра в белоснежных джинсах, куртке Harrington и клубном галстуке. Каждый образ выглядит знакомым, но в нём всегда есть деталь, которая разрушает ощущение нормы.

Главным аксессуаром сезона стал галстук, но и его Vetements предлагает носить вопреки правилам. Все модели выходили с галстуками, завязанными задом наперёд: узкий конец оказался спереди, а широкий — за спиной. Этот приём стал символом всей коллекции, построенной на переворачивании привычных конструкций.

Тему инверсии продолжили пальто, словно вывернутые наизнанку, многослойные кружевные комплекты под прозрачными тканями и почти готические чёрные плащи. При этом границы между мужским и женским гардеробом окончательно исчезли. Мужские и женские модели носили одинаковые тренчи, платья из чёрной органзы с необработанными краями, свободные костюмы и даже туфли с драгоценным декором и миндалевидным мысом.

Финалом шоу стало появление Шэрон Стоун. Актриса закрыла показ в объёмном белом жакете поверх чёрной рубашки с тем самым галстуком, завязанным наоборот. Образ завершили лакированные ботфорты, поставив эффектную точку в коллекции, которая превратила строгий офисный гардероб в остроумное размышление о моде, власти и свободе интерпретации привычных вещей.