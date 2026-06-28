Милли Бобби Браун снялась в корсетном платье с глубоким декольте

Звезда сериала «Очень странных дел» и актриса Милли Бобби Браун показала фигуру в платье с глубоким декольте. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя Милли Бобби Браун позировала перед камерой в голубом корсетном платье с глубоким декольте, которое дополнила золотым кольцом и ожерельем. Актриса была запечатлена с собранными в небрежную косу волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

В начале июня Милли Бобби Браун показала фигуру в голубом облегающем топе с декольте, который сочетала с белой мини-юбкой, золотым ожерельем и кольцом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость снялась на фоне водоема.

До этого она организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Для закрытого мероприятия актриса выбрала нежно-розовый корсет, белые короткие шорты с воланами, чулки и атласные туфли на каблуках. Артистка добавила к образу чокер с жемчугом, серьги, браслет и кольцо. Звезда «Очень странных дел» позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черной подводкой, румянами и помадой.

Ранее Марго Робби в расстегнутой рубашке и шортах посетила вечеринку в Лондоне.