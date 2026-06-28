Тейлор Свифт у алтаря: каким будет свадебный образ певицы?

До предполагаемой свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси остаются считаные дни, и главный модный вопрос уже не в том, где пройдёт церемония, а в том, каким будет свадебный образ певицы. По данным зарубежных СМИ, пара планирует пожениться 3 июля в нью-йоркском Madison Square Garden — необычная площадка, которая требует не менее эффектного наряда.

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Мы решили представить, какие бренды и силуэты могли бы подойти Свифт для этого дня. Одной из главных ставок остаются корсетные платья — силуэт, который давно стал частью её фирменного стиля. Среди очевидных фаворитов — Vivienne Westwood, чьи свадебные образы уже выбирали Charli XCX и Деми Ловато.

В числе возможных вариантов также можно представить Jackson Wiederhoeft, создающего драматичные современные свадебные платья, и Ludovic de Saint Sernin, который во время работы над кутюрной коллекцией Jean Paul Gaultier сезона весна-2025 предложил сразу несколько эффектных образов, идеально подходящих для невесты.

Не исключено, что певица может обратиться и к модным архивам. Например, к одному из культовых свадебных платьев Chanel эпохи Карла Лагерфельда или вдохновиться легендарным минималистичным образом Кэролин Бессетт-Кеннеди в платье Narciso Rodriguez, который до сих пор считается эталоном свадебной элегантности.

Ещё один вероятный сценарий — продолжение сотрудничества с Ralph Lauren. Именно этот Дом, по информации издания, создал платье, в котором Тейлор появилась после помолвки. Каким бы ни оказался финальный выбор, одно можно сказать наверняка: свадебный образ Тейлор Свифт уже сейчас обещает стать одним из самых обсуждаемых модных выходов года.