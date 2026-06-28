Микротоки дома: почему массажер стоит добавить в свою бьюти-рутину

Уход за кожей давно перестал ограничиваться ежедневным нанесением крема и маской 1-2 раза в неделю. Домашние гаджеты позволяют поддерживать лицо в тонусе между визитами к косметологу, при этом некоторые процедуры занимают всего несколько минут.

Среди них особое место занимает микротоковая терапия. Ее используют в косметологии уже несколько десятилетий и она получила вполне положительные отзывы за это время. Рассказываем вместе с косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой, что такое микротоки, как они влияют на кожу и как правильно пользоваться.

Что такое микротоки

«Микротоки представляют собой слабые электрические импульсы, которые воздействуют на кожу, подкожные ткани и мышцы лица. Их параметры близки к естественным электрическим процессам организма, поэтому процедура переносится комфортно и обычно не вызывает неприятных ощущений», — говорит Галина.

Во время сеанса электрические импульсы проходят через ткани, стимулируя обменные процессы, кровообращение и движение лимфы. Поэтому после процедуры лицо часто выглядит более свежим и отдохнувшим.

Микротоковое воздействие влияет сразу на несколько процессов, которые напрямую связаны с внешним видом кожи:

Улучшают микроциркуляцию крови;

Стимулируют лимфоотток и уменьшают отечность;

Освежают цвет лица;

Поддерживают выработку коллагена и эластина;

Способствуют восстановлению кожи;

Повышают тонус тканей;

Делают контуры лица более четкими;

Помогают уменьшить выраженность мелких морщин;

Поддерживают нормальную работу сальных желез;

Ускоряют клеточный обмен;

Способствуют более быстрому восстановлению после косметологических процедур.

«Одним из самых заметных результатов многие считают уменьшение утренней отечности. Улучшение лимфодренажа становится заметным довольно быстро, поэтому микротоковые массажеры чаще используют в первой половине дня, после пробуждения», — отмечает эксперт.

Более выраженные изменения появляются постепенно. Кожа выглядит плотнее, повышается ее тонус, становятся менее заметными отдельные возрастные изменения. Такой результат связан с длительной стимуляцией внутренних процессов в тканях.

Чем домашние приборы отличаются от салонных аппаратов

«Главное различие заключается в параметрах воздействия и количестве доступных функций. Профессиональное оборудование позволяет косметологу выбирать различные режимы работы, менять настройки под конкретные задачи и сочетать микротоки с другими аппаратными методиками. Продолжительность процедуры также обычно больше», — комментирует косметолог.

Домашние устройства компактнее и рассчитаны на самостоятельное использование. Они действуют мягче, поэтому подходят для регулярного применения дома. Несмотря на более простую конструкцию, гаджеты способны поддерживать результат между посещениями специалиста и помогают сохранить кожу в хорошем состоянии.

Еще один важный момент связан с типом токов. Некоторые устройства используют именно микротоковую терапию, другие работают по принципу миостимуляции или сочетают несколько режимов одновременно.

Кому подойдет микротоковый массажер

Аппарат можно рассматривать как дополнение к домашнему уходу при первых признаках снижения упругости кожи. Особенно полезными микротоки могут оказаться в следующих случаях:

Появляется склонность к отекам;

Контуры лица становятся менее четкими;

Кожа выглядит тусклой;

Беспокоят первые возрастные изменения;

Требуется поддержание результата после курса процедур у косметолога;

Хочется дополнить привычный уход аппаратными методиками.

Возрастных рамок практически нет. Многие начинают использовать подобные устройства после 25 лет, когда естественные процессы обновления кожи постепенно замедляются.

Как правильно проводить процедуру

Перед началом кожу необходимо тщательно очистить привычным вам способом. Затем наносится специальный токопроводящий гель или другое средство на водной основе. Оно необходимо для прохождения электрических импульсов и комфортного скольжения насадки по поверхности кожи.

«Процедуру выполняют по массажным линиям: от центра лица к периферии; по направлению снизу вверх; на шее — от ключиц к подбородку. Во время воздействия можно ощущать легкое покалывание. Иногда ощущения отсутствуют полностью, что также считается нормой. После завершения процедуры остатки геля удаляют и наносят увлажняющее средство», — говорит Галина.

Частота процедур зависит от рекомендаций производителя конкретного устройства. Обычно домашние процедуры проводят ежедневно либо несколько раз в неделю. Один сеанс занимает от 5 до 20 минут в зависимости от модели прибора и выбранного режима. Первые изменения чаще всего связаны с уменьшением отечности и улучшением цвета лица. Для более заметных результатов требуется длительное применение. Поддерживать достигнутый эффект также необходимо на постоянной основе. Использовать устройство чаще одного раза в день не рекомендуется.

Микротоковый массажер, увы, не способен заменить косметолога (как бы нам этого не хотелось) и не решает все возрастные изменения за несколько процедур. Его сильная сторона заключается в другом: он позволяет поддерживать кожу между профессиональными процедурами, уменьшать отечность, сохранять тонус тканей и улучшать внешний вид лица без сложного ухода. Несколько минут, выделенных на процедуру, могут стать полезным дополнением к привычной бьюти-рутине, особенно если кожа нуждается в поддержке тонуса, более четких контурах и свежем, отдохнувшем виде.