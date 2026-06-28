«Презерватив для ног». Новую мужскую обувь Saint Laurent высмеяли в Сети

Новую мужскую обувь французского модного дома Saint Laurent описали в сети фразой «презерватив для ног». Пост появился на странице креативного директора марки Энтони Ваккарелло в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На шоу бренда в рамках Недели мужской моды были продемонстрированы туфли с удлиненными тонкими носами из коллекции весна-лето — 2027. При этом вариант, которым поделился Ваккарелло, оказался с прозрачным верхом из пластика.

Пользователи обсудили данный фасон в комментариях.

«В Saint Laurent оценили потенциал индустрии фут-фетиша», «Боже мой, нет, отнимите у нас еще и прелесть закрытой обуви…», «Ужасно уродливые», «Буквально идеальная среда для выращивания грибка», «Мне просто необходимо понять, какая здесь была концепция и какой путь это прошло от идеи до производства. (...) Презерватив для ног с подошвой и шнурками?!» — заявили пользователи.

В апреле итальянский модный бренд Moschino выпустил обувь в виде мочалки.