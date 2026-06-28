Супермодель Клаудия Шиффер выложила фото в разноцветном бикини

Супермодель 1990-х Клаудия Шиффер показала фигуру в купальнике. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя Клаудия Шиффер снялась в разноцветном бикини и солнцезащитных очках. Супермодель также надела золотую цепочку с кулоном и кольца. Манекенщица позировала с распущенными волосами и без косметики, сидя на лежаке.

24 июня Шиффер вышла на публику в Лондоне. Супермодель появилась на мероприятии в романтичном белом платье с глубоким декольте. Образ дополнили коричневые босоножки, плетеная сумка и массивная цепь на шее. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны и дневной макияж.

До этого Клаудия Шиффер снялась топлес в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe. На одном из кадров супермодель предстала в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо. Звезда подиумов стояла у окна, повернувшись спиной к камере. Манекенщица также примерила розовое боди, белый кружевной топ и микрошорты, цветочную блузу с коротким рукавом и брюки. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.