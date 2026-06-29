Девушки назвали правила хорошего флирта

Пользовательницы Reddit назвали правила хорошего флирта. Своими советами девушки поделились в разделе AskReddit.

Многие женщины напомнили, что во время флирта важно соблюдать личные границы: не трогать девушек в самом начале знакомства, не комментировать их тело и не преследовать их.

«Пугает, когда вторгаются в мое личное пространство. Пугает, когда человек, которого я никогда раньше не встречала, пытается прикоснуться ко мне: поцеловать мою руку, щеку, тронуть за плечо, обнять. Пугает, когда комментируют мою грудь, ягодицы, руки, бедра, даже не поинтересовавшись, как меня зовут», — Overall_Captain_4217, пользовательница Reddit.

Еще одна женщина призвала мужчин, которые хотят пофлиртовать с девушками, не давить на них и ничего не требовать от них.

«Флиртующий человек должен находить девушку привлекательной, но не быть заинтересованным в результате. По сути, это сигнал «Эй, ты мне нравишься, но я не собираюсь делать из этого ничего странного». Детали могут отличаться, но должно быть весело и должна быть возможность уйти», — a4dit2g1l1lP0, пользовательница Reddit.

Другая пользовательница призвала мужчин во время флирта внимательно следить за реакцией девушки.

«Флиртуйте с людьми, а не перед ними. Если вы перебросились парой фраз и не увидели встречной подачи, немедленно прекратите, отсутствие ответа — уже ответ», — MartyrOfTheJungle, пользовательница Reddit.

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