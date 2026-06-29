Топ-5 трендовых моделей обуви на каблуке

Уже с ноября в России станет действовать новый ГОСТ, касающийся проверки на прочность одного из излюбленных элементов женского гардероба — каблуков. «Вечерняя Москва» разобралась, что стандарт может изменить.

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Новые правила не затронут форму или высоту каблука. Стандарт будет направлен на три основных показателя износостойкости: жесткость и устойчивость пяточной части обуви при обычной ходьбе, величина ее остаточной деформации при воздействии значительной нагрузки, приложенной к каблуку в обратном направлении, а также усилие, необходимое для полного отрыва каблука.

В процессе испытания обувь фиксируется в специальном устройстве, где «нос» остается неподвижным, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку увеличивают до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. Согласно стандарту эта нагрузка в два-три раза превышает ту, которая возникает при ходьбе.

На следующем этапе сила нагрузки увеличивается до 400 ньютонов. Затем нагрузку снимают, чтобы проверить, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным. В конце испытания каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Так испытатели фиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и указывают, что именно произошло: оторвался каблук, разрушилась набойка или произошла другая поломка.

— Такие испытания помогут узнать, при какой силе можно сломать шпильку, — объясняет Валерия Болотова, автор блога о шопинге и моде. — Чаще всего они и так проводятся на производствах. Сейчас их хотят оформить в стандарт.

С 2016 года выходило уже несколько ГОСТов для женских каблуков. Ни один из них не затрагивал их внешний вид или высоту. Тем более что ГОСТ — дело добровольное. Модницы могут быть спокойны.

— Выбрать красивые и удобные туфли несложно, — рассказывает Валерия. — Каблук должен располагаться точно под пяткой — это обеспечивает правильное распределение веса. Чтобы проверить устойчивость, можно слегка качнуть туфлю: если она быстро возвращается в исходное положение, все в порядке, если шатается или падает, ходьба будет нестабильной.

Для расчета удобного каблука для повседневной носки также существует и несложная формула: нужно длину своей стопы разделить на семь. Полученное число и будет составлять идеальную длину на каждый день.

Но при ношении даже самых неудобных каблуков могут помочь прозрачные ортопедические вкладыши.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерия Болотова, автор блога о шопинге и моде:

— Обувь на каблуке всегда выглядит женственно, а огромное разнообразие видов и форм делает ее практически универсальной. Однако сейчас все чаще даже модели на подиумах отказываются от высокой обуви, предпочитая более удобные, но не менее трендовые варианты. Нельзя сказать, что кому-то идут каблуки, а кому-то их категорически нельзя носить — все зависит от стилизации.

ТРЕНДОВЫЕ ФОРМЫ

Есть огромное количество моделей высокой обуви, каждая девушка найдет «свою» пару.

Каблук-рюмка

Необычная модель, которая подойдет не под каждый образ, но будет органично смотреться с элегантным нарядом. Чаще всего они невысокие, однако из-за расположения и формы каблука не каждая девушка сможет ходить в них долго. Эта модель точно не на каждый день.

Туфли-лодочки

С острым носом и на шпильке — это классическая, но не менее яркая модель. Она подойдет девушкам, которые комфортно чувствуют себя в туфлях на каблуке. С ними наряд станет еще роскошнее.

Туфли-мюли

С открытой пяткой вернулись в моду в этом сезоне. Их большое разнообразие позволяет девушке выбрать идеальный для себя вариант.

Туфли «Мэри Джейн»

Это идеальный вариант обуви на каждый день. Они невысокие, с утолщенным каблуком, зато прекрасно подчеркивают подъем стопы и делают образ более строгим и собранным.

КСТАТИ

Прототип обуви на каблуке носили античные актеры, чтобы возвыситься над сценой. Элемент гардероба назывался котурны — ботинки или сандалии на высокой подошве. Такая обувь значительно увеличивала рост и делала походку более величавой.

Неудобная обувь может стать причиной пяточной шпоры — это заболевание стопы, которое сопровождается острой жгучей болью в пятке. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Александра Евдокимова, какие симптомы у этого недуга и как его лечат.