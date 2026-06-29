Мадонна снялась в боди и золотых туфлях для глянца

Певица Мадонна продемонстрировала фигуру в боди без штанов. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

67-летняя Мадонна стала героиней нового выпуска итальянского журнала Vogue в рамках продвижения альбома «Confessions II», релиз которого состоится 3 июля. На обложке певица предстала в телесном боди, под которое был надет лонгслив. Поп-исполнительница добавила к образу корсет, колготки в сетку, наколенники и золотые туфли на каблуках. Артистка позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой. Автором съемки выступил фотограф Рафаэль Паваротти.

Недавно Мадонна посетила показ новой коллекции модного дома Saint Laurent в Париже. Она предпочла для выхода красное мини-платье из кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и розовые туфли на каблуках. Волосы певице уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.

Позже папарацци подловили Мадонну, когда она выходила из отеля в Париже. Певица появилась на публике в голубом мини-платье, серебристой куртке, колготках в сетку, сапогах на каблуках и очках. Когда артистку снимали фотографы, у нее задралось платье, обнажив трусы.