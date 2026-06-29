Собчак вышла на публику в ярком халате и топе с глубоким декольте

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в топе с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в своем Telegram-канале.

© Соцсети

Ксения Собчак вышла в свет в черном топе с декольте, который дополнила юбкой Dries Van Noten, бело-черным халатом Haider Ackermann с красными пятнами, туфлями Maison Margiela, массивными серьгами и колье с сердцем Saint Laurent. Знаменитости сделали гладкий пучок и макияж с красными тенями, черной подводкой и нюдовым блеском для губ.

© Соцсети

3 июня Собчак появилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она пришла на мероприятие в белом жакете с вышивкой и золотыми пуговицами, который сочетала с рубашкой, красно-синим галстуком, полосатой юбкой-миди и черными гольфами. Телеведущая добавила к образу массивные серьги и очки. Журналистка была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Недавно Собчак снялась в черном платье с белой вышивкой и пышной юбке. Образ дополнили балетки из мягкой кожи на ремешках. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.