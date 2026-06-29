Модель Бьянка Цензори в корсете с откровенным декольте появилась на вечеринке с рэпером Канье Уэстом. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бьянка Цензори предстала перед камерой в телесном атласном корсете с глубоким декольте, которое дополнила туфлями на платформе в тон, кольцом и головным убором с перьями. Модель позировала рядом с рэпером, сидевшим на стуле. Канье Уэст был запечатлен в черном кожаном костюме и маске.

3 июня Цензори была замечена в аэропорту Мельбурна, Австралия. Возлюбленная Канье Уэста появилась на публике в бежевой длинной дубленке с мехом, розовых легинсах, серебристых туфлях на каблуках и солнцезащитных очках. Модель дополнила образ огромной кожаной сумкой Hermès Birkin, стоимость которой, как утверждают журналисты, составляет $21 тысячу.

19 июня Цензори и Уэст снялись на выставке Art Basel в Швейцарии. Модель появилась на публике в белом атласном комбинезоне с кружевом и туфлях на каблуках. Волосы ей уложили в два хвостика и сделали легкий макияж. Рэпер предпочел для выхода кожаный костюм.

Ранее жена Канье Уэста снялась топлес и меховой маске.