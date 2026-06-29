Екатерина Варнава снялась в платье с разрезом до бедра

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в платье с разрезом. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

41-летняя Екатерина Варнава позировала перед камерой в нежно-розовом корсетном платье с разрезом до бедра, которое дополнила бордовыми кружевными чулками и остроносыми туфлями на каблуках. Актриса также надела ожерелье и несколько колец. Артистка позировала с собранными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

© Соцсети

В феврале телеведущая поделилась видео, где стояла перед зеркалом в розовом свитшоте и голубых коротких шортах. Телеведущая показывала новые серебристые туфлях на каблуках. Актриса была запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики.

25 мая Варнава опубликовала фото в черном кожаном мини-платье с разрезом до бедра, которое дополнила прозрачными сабо на каблуках и кольцами. Актриса позировала в парике с уложенными волосами и макияжем с красной помадой.

Недавно Варнава выложила снимок без бюстгальтера. Актрису засняли с собранными в высокий пучок волосами. Знаменитость стояла спиной к камере, смотря в зеркало.