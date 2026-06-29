Кристен Стюарт пришла на фестиваль в топе-бюстгальтере и юбке с разрезом

Голливудская актриса Кристен Стюарт показала фигуру в топе-бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Paris Match.

Кристен Стюарт появилась на церемонии закрытия 4-й международного кинофестиваля Nouvelles Vagues, который прошел в Биаррице. Актриса, являющаяся председателем жюри, выбрала для закрытого мероприятия наряд Chanel. Артистка позировала в черном топе-бюстгальтере, расстегнутом жакете, юбке с разрезом и лоферах. Знаменитости сделали укладку в небрежном стиле и макияж с черными тенями.

16 мая Стюарт посетила премьеру фильма «Полный Фил», которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия прозрачный серый костюм, состоящий из топа и юбки. Артистка добавила к образу черно-белые кеды и кольца. Знаменитости сделали укладку в небрежном стиле и макияж в естественных тонах.

До этого Стюарт пришла на 17-й ежегодный ужин Chanel, приуроченный к церемонии вручения премии «Оскар». Актриса выбрала для закрытого мероприятия черный прозрачный костюм, который состоял из жакета и юбки. Артистка дополнила образ боди и туфлями на каблуках.