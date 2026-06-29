33-летняя дочь Валерии станцевала на камеру в кружевном платье

Певица Shena (в прошлом — Анна Шульгина), 33‑летняя дочь Валерии, в личном блоге опубликовала кадры, на которых танцует на камеру в кружевном платье. Пикантности и без того провокационному образу добавили чёрные чулки.

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«Sunday vibes», — написала артистка.

В марте певица продемонстрировала, как на ней сидят джинсы, которые раньше плотно обтягивали фигуру. Звёздная наследница похудела на 11 килограммов и призналась, что после 30 лет сброс веса стал даваться ей гораздо сложнее. Девушка рассказывала, что отказалась от алкоголя, контролировала питание и стала регулярно тренироваться.

© Соцсети

© Соцсети

Валерия, как известно, многодетная мама. От брака с продюсером Александром Шульгиным у неё трое детей — дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. После развода с Шульгиным в 2002 году певица вышла замуж за Иосифа Пригожина. В январе 2021 года у артистки родилась внучка, которую часто называют копией бабушки, а в апреле 2025 года появился ещё один внук.